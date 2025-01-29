Москва, 29 января, 2025, 06:57 — ИА Регнум. Заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена пыталась организовать покушение на президента России Владимира Путина, нужно воспринимать серьёзно. Оно требует тщательного расследования, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Владимир Путин

Спикер нижней палаты парламента в Telegram-канале напомнил, как Такер Карлсон рассказал о попытке администрации Байдена «убить Путина».

«Предлагал это бывший госсекретарь США (Энтони. — Прим. ред.) Блинкен. Прошли сутки. Все молчат. Ни Байден, ни Блинкен не опровергли озвученного. Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьёзнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны… Озвученное Такером Карлсоном должно быть тщательно расследовано. А Байден и Блинкен — привлечены к ответственности», — подчеркнул Володин.

Он также привёл факты подготовки к нападению на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого удалось избежать, напомнил о совершённых покушениях на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата на пост президента США Дональда Трампа в ходе его избирательной кампании. По мнению Володина, всё это звенья одной цепи.

Как сообщало ИА Регнум, Такер Карлсон в интервью журналисту Мэтту Таибби назвал попытки администрации США убить президента России «безумием». Особую ответственность он возложил на бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена, который, по словам Карлсона, фактически руководил американским государством в последние месяцы правления Байдена и делал «всё возможное», чтобы ускорить начало войны между Россией и США.

Спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и безопасности лиц, которые находятся под государственной охраной, в первую очередь главы государства, прокомментировал слова Такера Карлсона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.