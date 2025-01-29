Москва, 29 января, 2025, 06:42 — ИА Регнум. Украинские военные, которые дислоцируются в районе Волчанска в Харьковской области, саботируют приказы командиров штурмовать российские позиции.

Edgar GutiÃ©rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

По информации военного эксперта Андрея Марочко, вместо активной атаки «боевики применяют в большей степени оборонительную тактику».

«Они ссылаются на нехватку личного состава, материально-технических средств, а также на неблагоприятные метеоусловия», — цитирует Марочко «РИА Новости».

Эксперт добавил, что для разбирательства по факту саботажа приказов из штаба сухопутных войск ВСУ в подразделение отправились «инспекционные проверяющие».

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ дистанционно минируют местность около Волчанска. Марочко пояснил, что украинцы наносят удары из РСЗО с направления населённого пункта Рубежное Харьковской области по районам вблизи Волчанска, а также около сёл Старица и Волчанские Хутора.

Минирование не только угрожает мирному населению, но и несёт риски для самих военных ВСУ, которые в данном случае лишаются безопасных путей отступления, пояснил эксперт.

Российские военные на оставленных противником позициях в Харьковской области обнаружили тела бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которых приковали цепями и оставили умирать собственные командиры. Об этом 24 января написал Telegram-канал «Северный ветер». Авторы предположили, что таким образом офицеры ВСУ пытаются запугать бойцов и показать, что их ждёт в случае отказа выполнять приказы.