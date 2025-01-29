Москва, 29 января, 2025, 06:30 — ИА Регнум. Экипажи российских вертолётов поразили личный состав и технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом 29 января сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости

В ведомстве уточнили, что поставленную боевую задачу по поддержке наземной группировки войск выполнила группа ударных вертолётов Ми-28НМ и Ка-52М в сопровождении Ми-8ПСГ.

«Экипажи нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытому в лесистой местности», — уточнили в Минобороны.

Разведка доложила об уничтожении всех целей. Вертолёты благополучно вернулись на аэродром вылета.

Как передавало ИА Регнум, 28 января в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки потери ВСУ в Курской области превысили 280 военных. Также противник потерял танк, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 55,4 тыс. военнослужащих, тысячи единиц техники и вооружений, в том числе 322 танка, 239 боевых машин пехоты, 184 бронетранспортёра, 1642 боевые бронированные машины, 1664 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS, уточнили в Минобороны.