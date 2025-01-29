Санкт-Петербург, 29 января, 2025, 06:10 — ИА Регнум. В санкт-петербургском аэропорту Пулково 29 января сняли временные ограничения.

Пресс-служба «Воздушные Ворота Северной Столицы» Аэропорт «Пулково»

По информации Росавиации, ограничения на вылет и приём самолётов были сняты в 04:32 мск.

В ведомстве пояснили, что меры вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских судов.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту Пулково ночью 29 января временно ограничили приём и выпуск самолётов. Временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов с 02:56 мск.

Международный аэропорт Казани также ночью 29 января вводил временные ограничения на полёты авиарейсов.

Утром 26 января ограничения вводили на работу аэропортов Казани и Ижевска. Позднее приём и выпуск воздушных судов возобновили.