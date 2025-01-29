Вашингтон, 29 января, 2025, 06:07 — ИА Регнум. Члены украинского правительства могут потерять зарплаты, предусмотренные ранее приостановленной программой иностранной помощи Госдепартамента США. Об этом 28 января сообщило агентство Associated Press (AP).

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

«Гражданские программы, жизненно важные для военных усилий Украины, исходят от Госдепартамента. Нет ни слова об исключениях для них. Это включает в себя поддержку заработной платы, которую США предоставляют для поддержания работы правительства Украины, несмотря на ущерб, нанесённый войной экономике», — отметили в статье.

При этом о каких именно чиновниках на Украине идёт речь журналисты не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи. В документе отмечалось, что масштаб помощи, оказываемой США другим странам, не соответствует интересам и даже противоречит ценностям американского государства, дестабилизируя «мир во всём мире».

Издание Politico 24 января информировало, что американский государственный секретарь Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование практически всех программ иностранной помощи на 90 дней, кроме поддержки Израиля и Египта.