Белгород, 29 января, 2025, 05:55 — ИА Регнум. В Белгородской области ночью 29 января мирный житель получил ранение при атаке вражеского беспилотника на многоквартирный дом. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

ВСУ с помощью дрона атаковали дом в городе Грайвороне. Мужчина получил непроникающее ранение грудной клетки. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, его доставят в белгородскую больницу №2, уточнил Гладков.

При сбросе взрывных устройств с украинского беспилотника в двух квартирах выбило остекление. Также повреждения получили четыре автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, Брянская область ночью 29 января подверглась массированной атаке ВСУ. В небе над регионом силами противовоздушной обороны были сбиты 26 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Украинские беспилотники ночью 29 января были уничтожены в Нижегородской области. При отражении атаки обломки одного из БПЛА вызвали возгорание на предприятии в Кстовской промзоне, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.