Вашингтон, 29 января, 2025, 06:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заблуждается, думая, что размер американского рынка даёт ему значительные рычаги давления на другие государства, и угрожая им тарифами. Об этом заявил экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

ИА Регнум Дональд Трамп

«Трамп верит, что размер рынка США даёт ему значительные рычаги давления, угрожая тарифами. Я не верю, что это правда», — цитирует «РИА Новости» эксперта.

По мнению американского профессора, даже если бы торговля с США полностью исчезла, то мир чувствовал бы себя «достаточно хорошо». Джеффри Сакс акцентировал, что глобальное сообщество находится в многополярном мире, «нравится это Вашингтону или нет».

При этом США, добавил эксперт, сильно пострадали бы от потери торговли.

Как сообщало ИА Регнум, частые угрозы Дональда Трампа ввести высокие торговые пошлины против ряда стран могут привести к непредсказуемой эскалации и нанести ущерб не только американской экономике, но и мировой. Об этом написала газета The Washington Post.

Введение новых таможенных пошлин на импорт из Канады, Китая и Мексики с 1 февраля может привести к существенному росту цен в США на их продукцию, среди которой — нефть, продовольствие, бытовая электроника и автомобили.

В декабре Трамп заявил, что страны Европейского союза столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. В преддверии выборов он упомянул возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и для дружественных стран. Политик пообещал путём введения пошлин не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести своё производство на американскую территорию.

Также республиканец не исключал ввод 100%-ных пошлин на продукцию стран БРИКС и высокие пошлины для Канады.