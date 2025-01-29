В Приамурье нашли тело мужчины под завалами после взрыва на заводе
В амурском Белогорске на заводе, где произошёл взрыв, обнаружили тело мужчины
Белогорск, Амурская область, 29 января, 2025, 05:35 — ИА Регнум. В амурском Белогорске сотрудники МЧС после нескольких часов поисков обнаружили в обрушившемся производственном помещении на маслоэкстракционном заводе погибшего мужчину.
К поискам привлекли 41 специалиста и 11 единиц техники.
По информации спасателей Амурской области, 33-летний рабочий находился в резервуаре со шротом — 28 тонн разгружали вручную.
Как сообщало ИА Регнум, к взрыву на предприятии в Белогорске привело нарушение технологического процесса. В результате произошёл хлопок на седьмом этаже здания. Производственное помещение получило повреждения, отмечалось, что под завалами может находиться человек. Остальные работники эвакуировались самостоятельно.
Из Благовещенска в Белогорск направили дополнительную группу спасателей, среди них был кинолог с собакой.