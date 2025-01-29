Белогорск, Амурская область, 29 января, 2025, 05:35 — ИА Регнум. В амурском Белогорске сотрудники МЧС после нескольких часов поисков обнаружили в обрушившемся производственном помещении на маслоэкстракционном заводе погибшего мужчину.

ГУ МЧС по Амурской области На месте ЧП в Белогорске

К поискам привлекли 41 специалиста и 11 единиц техники.

По информации спасателей Амурской области, 33-летний рабочий находился в резервуаре со шротом — 28 тонн разгружали вручную.

Как сообщало ИА Регнум, к взрыву на предприятии в Белогорске привело нарушение технологического процесса. В результате произошёл хлопок на седьмом этаже здания. Производственное помещение получило повреждения, отмечалось, что под завалами может находиться человек. Остальные работники эвакуировались самостоятельно.

Из Благовещенска в Белогорск направили дополнительную группу спасателей, среди них был кинолог с собакой.