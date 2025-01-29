Москва, 29 января, 2025, 05:32 — ИА Регнум. Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG допускает продажу трубопровода для выплат кредиторам. Об этом указывается в решении суда швейцарского кантона Цуг.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Предоставление отсрочки сверх положенных законом норм могло бы помочь мелким кредиторам получить полное удовлетворение своих требований и выжить, а требования крупных кредиторов могли бы быть покрыты в большей степени или даже полностью за счёт возможной продажи трубопровода или реструктуризации компании», — приводит ТАСС решение суда.

Банкротство поставит ряд мелких кредиторов на грань существования и лишит крупных кредиторов значительных сумм. В связи с этим окончательный мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG в порядке исключения продлили до 9 мая. Компания обязана в течение 60 дней после получения решения суда выплатить долги всем мелким кредиторам, иначе её признают банкротом.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» случились в сентябре 2022 года. В результате полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2». Инцидент произошёл в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В апреле 2024 года страховщики оператора отказались возмещать ущерб, указав, что якобы газопроводы пострадали в результате военных действий. Позднее компания Nord Stream AG увеличила требования к страховщикам, повысив их сумму в 1,4 раза — до 574 млн евро.

В конце декабря 2024 года компания Transliq AG, временный управляющий оператор «Северного потока — 2», информировала, что ожидаемые затраты на ремонт газопровода составляют 633 млн евро. По заверениям компании, «СП-2» полностью функционирует и сформированы резервы для покрытия ожидаемых расходов на ремонт.