Москва, 29 января, 2025, 05:04 — ИА Регнум. Праздничный график россиян в феврале и марте наступившего года изменится — длинных выходных на День защитника Отечества и Международный женский день не будет. Об этом рассказал агентству «Прайм» директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

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Отсутствие привычных длинных выходных связано с особенностями формирования производственного календаря в 2025 году.

Так, 23 февраля выпадает на воскресенье, при этом право на дополнительный выходной сохраняется, но его переносят на 8 мая, чтобы продлить майские праздники. По четыре дня выходных будет два раза в мае.

Что же касается 8 марта, то это будет суббота, которая также является выходным днём. Дополнительный день отдыха за этот праздник переносится на 13 июня, на пятницу. При этом 7 марта рабочий день будет сокращён на один час.

Как сообщало ИА Регнум, короткая рабочая неделя ожидается в России в конце апреля. Это следует из утверждённого правительством РФ производственного календаря.

Рабочая неделя продлится всего три дня — с 28 по 30 апреля включительно. Четверг, 1 мая, будет выходным. В это число отмечается День труда. Пятница, 2 мая, будет нерабочим днём в связи с переносом выходного дня с 4 января (суббота). Кроме того, последний рабочий день данной недели, 30 апреля, будет сокращённым.

В мае россиян ожидает ещё одна короткая рабочая неделя, она продлится три дня — с 5 по 7 мая включительно.