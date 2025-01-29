Аляска, США, 29 января, 2025, 04:57 — ИА Регнум. На авиабазе Эйлсон в штате Аляска потерпел крушение американский истребитель пятого поколения F-35. Об этом 28 января сообщила газета Anchorage Daily News.

U.S. Air Force Истребитель F-35

По данным издания, инцидент произошёл днём на взлётно-посадочной полосе. В результате крушения пилот не пострадал. Командование инициировало тщательное расследование для предотвращения подобных происшествий.

Всего на базе размещены 54 истребителя. Средняя цена одного нового F-35 составляет около 81 млн долларов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля 2024 года истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС США потерпел крушение недалеко от авиабазы Холломан в американском штате Нью-Мексико. Инцидент произошёл возле национального парка «Уайт Сэндс», уточнил телеканал Fox News. На борту истребителя находился только пилот, которому удалось катапультироваться. Пилот был госпитализирован. Причины и обстоятельства падения самолёта не уточнялись.

31 января 2024 года американский истребитель F-16 упал в водах вблизи Гунсана, в 274 км к югу от Сеула.

Утром 11 декабря 2023 года во время учений разбился истребитель США F-16, взлетевший с базы Осан. Авиапроисшествие случилось в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Пилоту удалось спастись.