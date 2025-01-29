Москва, 29 января, 2025, 04:54 — ИА Регнум. Атомный ледокол «50 лет Победы», который строили в Петербурге, 26 января получил повреждение обшивки края борта. Об инциденте сообщили в пресс-службе «Росатомфлота».

«Росатомфлот» Ледокол

«В условиях Арктики, производя околку теплохода «Ямал Кречет», судно навалилось на него левым боком. В результате ледокол «50 лет Победы» получил повреждение обшивки края левого борта», — цитирует «РИА Новости».

Как заверили в компании, пострадавших нет, несмотря на пробоину, угрозы реакторной установке и системам жизнеобеспечения также нет. Ледокол продолжает работать в акватории Северного морского пути.

Как сообщало ИА Регнум, момент столкновения ледокола «50 лет Победы» и сухогруза в Карском море попал на видео.

Ледокол «50 лет Победы» (первоначальное название «Урал») был спущен на воду 29 декабря 1993 года. После, в связи с отсутствием финансирования, его строительство было приостановлено. Частично финансирование было возобновлено в конце 1990-х годов.

В Санкт-Петербурге на площадке АО «Балтийский завод» состоялась закладка многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) под названием «Владимир Воробьёв».