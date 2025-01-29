Вашингтон, 29 января, 2025, 04:39 — ИА Регнум. Китай временно приостановил закупку на март российской нефти по причине увеличения стоимости аренды танкеров, не затронутых западными санкциями. Об этом 28 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на трейдеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Предложения по поставке российской нефти марки ESPO Blend в марте, экспортируемой из тихоокеанского порта Козьмино, подскочили до премий в размере 3–5 долларов за баррель к ICE Brent с поставкой франко-судно в Китай после того, как фрахтовые ставки для танкера типа Aframax на этом маршруте выросли на несколько миллионов долларов», — приводит агентство сведения трейдеров.

Старший аналитик компании Kpler Сюй Муюй отметил, что импорт сырой нефти с российского Дальнего Востока в Китай в ближайшие недели останется низким.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против нескольких российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. В чёрном списке оказались также «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

Агентство Bloomberg 15 января информировало, что у побережья Китая скопились танкеры с почти 4 млн баррелей российской нефти на борту. Всего простаивали пять судов, четыре из них попали под санкции США.

На фоне введения санкций против российского нефтяного сектора Москва анализирует ситуацию и вырабатывает меры, которые будут отвечать национальным интересам России и отечественных компаний, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не исключил сценария, при котором Россия введёт ответные санкции в отношении Соединённых Штатов.