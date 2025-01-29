Донецк, 29 января, 2025, 04:24 — ИА Регнум. Украинские войска подорвали крупнейшее угледобывающее предприятие, пока ещё контролируемое Киевом, — шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (Покровске) Донецкой Народной Республики. Об этом «РИА Новости» сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Шахта принадлежит компании «Метинвест» и была взорвана по приказу владельца Рената Ахметова, чтобы она не досталась России. Это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине. Разрушение шахты угрожает существованию металлургической промышленности страны.

С шахты экспортировали уголь в другие страны. Украинские военные называли другую причину подрыва: чтобы российские войска не использовали подземные коммуникации для наступления.

Гагин считает, что после освобождения Красноармейска необходимо провести обследование шахты для оценки возможности её восстановления. Украинские СМИ сообщали, что компания «Метинвест» подтвердила остановку работы шахты.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Вооружённые силы Украины в ходе отступления взорвали шахту в Белицком под Красноармейском. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что украинские войска наносят ущерб инфраструктуре города при отходе, чтобы затруднить властям РФ её восстановление и обеспечение освобождённых мирных жителей всем необходимым.

Украинский военнопленный Максим Корейко рассказал, что командование ВСУ отдавало приказы взрывать многоквартирные жилые дома в Курахово в ДНР без проверки присутствия в этих зданиях мирных жителей. По словам пленного, для этого ему с сослуживцами передали дроном мину ТМ и 6 кг тротила.