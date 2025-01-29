Москва, 29 января, 2025, 04:01 — ИА Регнум. Западные страны побудили Украину к продолжению военного конфликта. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Сами украинские чиновники, причём достаточно высокого ранга, прямо публично об этом потом и сказали. Да и руководство Великобритании это не скрывает, тоже говорит об этом открыто. Они отказались от этого соглашения и решили продолжать военный конфликт», — пояснил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава государства напомнил, как весной 2022 года на Украину приехал на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — скорее всего, с подачи бывшей американской администрации во главе с экс-президентом США Джо Байденом — и уговорил украинцев продолжать боевые действия. Этот факт известен, добавил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, также в ходе интервью Путин рассказал, что переговоры России и Украины начались сразу после старта специальной военной операции. Киев сначала отказывался от переговоров, но потом передумал, отметил глава государства. Нарушив договорённости и выйдя из переговорного процесса, киевский режим ещё в 2022 году посылал Москве сигналы о том, что намерен воевать до последнего украинца, указал Путин.

Член украинской делегации Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

Если конфликт на территории Украины не будет остановлен, а террор главы киевского режима Владимира Зеленского не будет прекращён, Украина может исчезнуть уже через год, заявил 28 января депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его данным, ежемесячные потери ВСУ составляют около 45 тыс. человек (включая 30 тыс. дезертиров), в то время как пополнение — в несколько раз меньше. На фронте находится около 300 тыс. военных ВСУ, и уже через шесть месяцев, если не через три, украинская армия перестанет быть боеспособной, считает депутат.