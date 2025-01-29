Киев, 29 января, 2025, 03:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о вариантах мирных переговоров и урегулирования конфликта, в очередной раз цинично обвинил во всём Россию.

ИА Регнум Зеленский, кладбище

Зеленский в Telegram-канале призвал западных союзников давить на Россию, принуждать, действовать слаженно и решительно, «верить в мир и приближать его благодаря силе».

«Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому», — написал глава киевского режима.

Он обвинил российские власти в попытках продолжить конфликт или «получить паузу», зная, что президент Путин прямо заявил, что переговоры — «очень серьёзный вопрос», который должен «гарантировать безопасность как Украины, так и России на историческую перспективу».

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский не способен отменить свой запрет на ведение переговоров с Россией, заявил 28 января Владимир Путин. Президент подчеркнул, что глава киевского режима — нелегитимный, а потому ничего не может сделать. Однако при желании можно найти способ, как это сделать, добавил российский лидер.

Участвовать в переговорах по Украине может кто угодно. Но из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей, также отметил Путин, уточнив, что если глава режима хочет принимать участие в переговорах, то он выделит людей, «которые будут эти переговоры вести».

30 сентября 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры с президентом России. 25 января 2025 года во время пресс-конференции в Киеве он запутался в своём указе, а также допустил фактические ошибки. Он заявил, что ВС России якобы «стояли под Киевом», когда он подписывал данный указ, в действительности на тот момент российских войск там уже не было.