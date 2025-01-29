Санкт-Петербург, 29 января, 2025, 03:30 — ИА Регнум. В санкт-петербургском аэропорту Пулково ночью 29 января временно ограничили приём и выпуск самолётов, сообщила Росавиация.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов с 02:56 мск.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для обеспечения безопасности полётов.

Как сообщало ИА Регнум, международный аэропорт Казани также ночью 29 января вводил временные ограничения на полёты авиарейсов.

Утром 26 января ограничения вводили на работу аэропортов Казани и Ижевска. Позднее приём и выпуск воздушных судов возобновили.