Вашингтон, 29 января, 2025, 03:34 — ИА Регнум. Правительство США прекратит предоставлять финансовую поддержку медицинских процедур, связанных с изменением пола у несовершеннолетних. Соответствующий документ 28 января подписал американский президент Дональд Трамп.

Matt H. Wade Белый дом, США

«Политика Соединённых Штатов заключается в том, что они не будут финансировать, спонсировать, продвигать, помогать или поддерживать так называемый переход ребёнка из одного пола в другой и будут строго соблюдать все законы, запрещающие или ограничивающие эти разрушительные и изменяющие жизнь процедуры», — ссылается на документ пресс-служба Белого дома.

Таким образом, Трамп запретил использование государственных средств для операций или гормональных терапий, направленных на изменение пола у лиц младше 19 лет.

Отмечается, что врачи по всей стране калечат и стерилизуют всё большее количество впечатлительных детей, следуя ложному утверждению, что взрослые могут изменить их пол путём необратимых медицинских вмешательств. Эта опасная тенденция отразится на истории США, ей необходимо положить конец, говорится в документе.

Трамп поручил минздраву страны пересмотреть рекомендации по лечению гендерной дисфории у несовершеннолетних и представить новый отчёт в течение 90 дней. Контроль за соблюдением законодательства по вопросам защиты детей возложили на министерство юстиции США.

Как сообщало ИА Регнум, Госдепартамент США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте и на выдачу документов с обозначением «Х» в графе «пол». Теперь в официальных документах необходимо указывать пол, не гендер. Речь идёт в том числе о паспортах и консульских отчётах о рождении за границей. Это распространяется как на уже полученные, так и на будущие заявки на получение документов.

Дональд Трамп 21 января подписал указ о признании в США только двух неизменных полов — мужского и женского, в указе уточнялось, что понятие «пол» относится к неизменной биологической классификации человека. Помимо того, американский президент отменил как дискриминационную политику разнообразия, равенства и инклюзивности, так как она может нарушать гражданские права.