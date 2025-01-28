На контейнеровозе в Красном море прогремел взрыв
AP: на грузовом судне в Красном море прогремел взрыв
Вашингтон, 29 января, 2025, 02:56 — ИА Регнум. В Красном море прогремел взрыв на грузовом судне, следовавшем под флагом Гонконга. Об этом 28 января сообщило агентство Associated Press (AP).
«Во вторник на контейнеровозе под флагом Гонконга, шедшем на север через Красное море, произошёл взрыв, спровоцировавший большой пожар и заставивший экипаж покинуть судно», — привели журналисты сведения компании по обеспечению морской безопасности Diaplous Group.
Горящий контейнеровоз дрейфовал примерно в 225 километрах от подконтрольного хуситами йеменского порта Ходейд. В результате инцидента пострадавших среди экипажа нет, указали в статье.
Как сообщало ИА Регнум, 11 января представитель сформированных хуситами вооружённых сил Яхья Сариа заявил об ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman, находившемуся в акватории Красного моря. По его словам, после атаки хуситов авианосец вынужденно передислоцировался в «крайнюю северную часть Красного моря».
Движение «Ансар Аллах» (хуситы) 1 января распространило информацию об уничтожении над территорией Йемена дрона MQ-9 Reaper американского производства. По словам Яхьи Сарии, беспилотник находился в воздушном пространстве провинции Мариб.