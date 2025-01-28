Вашингтон, 29 января, 2025, 02:56 — ИА Регнум. В Красном море прогремел взрыв на грузовом судне, следовавшем под флагом Гонконга. Об этом 28 января сообщило агентство Associated Press (AP).

Иван Шилов ИА REGNUM Судно-контейнеровоз

«Во вторник на контейнеровозе под флагом Гонконга, шедшем на север через Красное море, произошёл взрыв, спровоцировавший большой пожар и заставивший экипаж покинуть судно», — привели журналисты сведения компании по обеспечению морской безопасности Diaplous Group.

Горящий контейнеровоз дрейфовал примерно в 225 километрах от подконтрольного хуситами йеменского порта Ходейд. В результате инцидента пострадавших среди экипажа нет, указали в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января представитель сформированных хуситами вооружённых сил Яхья Сариа заявил об ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman, находившемуся в акватории Красного моря. По его словам, после атаки хуситов авианосец вынужденно передислоцировался в «крайнюю северную часть Красного моря».

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) 1 января распространило информацию об уничтожении над территорией Йемена дрона MQ-9 Reaper американского производства. По словам Яхьи Сарии, беспилотник находился в воздушном пространстве провинции Мариб.