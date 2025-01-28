Казань, 29 января, 2025, 02:43 — ИА Регнум. Международный аэропорт Казани ввёл временные ограничения на полеты авиарейсов. Об этом ночью 29 января сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

Andreyphotoair Аэропорт Казани

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 00:55 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал представитель Росавиации в Telegram-канале.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов, уточнили в ведомстве.

В 02:35 мск ограничения в аэропорту Казани были сняты.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 января Росавиация вводила ограничения на приём и вылет самолётов для аэропортов Казани, Нижнекамска, Уфы, Пензы, Саратова, Ульяновска и Самары. Ведомство пояснило, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Позже ограничения сняли с воздушных гаваней Саратова, Пензы, Ульяновска и Самары. Затем ограничения сняли и в аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы. За время, пока действовали ограничения, четыре воздушных судна ушли на запасные аэродромы: три, следовавшие в Казань, и одно, выполнявшее рейс в Уфу.

Утром 26 января ограничения вводили на работу аэропортов Казани и Ижевска. Позднее приём и выпуск воздушных судов возобновили.