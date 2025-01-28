Брянск, 29 января, 2025, 02:31 — ИА Регнум. Брянская область ночью 29 января подверглась массированной атаке ВСУ. В небе над регионом силами противовоздушной обороны были сбиты 26 вражеских беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

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Он уточнил, что среди перехваченных и уничтоженных беспилотников самолётного типа три были реактивными.

При отражении вражеской атаки никто не пострадал. Оперативные службы обследуют территории.

Как передавало ИА Регнум, украинские беспилотники ночью 29 января были уничтожены в Нижегородской области. При отражении атаки обломки одного из БПЛА вызвали возгорание на предприятии в Кстовской промзоне, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Смоленская область ночью 29 января подверглась атаке украинских беспилотников. Один из вражеских дронов поразили при попытке нападения на ядерный объект. В результате отражения атаки разрушений не зафиксировали, никто не пострадал, уточнил губернатор региона Василий Анохин.