Москва, 29 января, 2025, 02:41 — ИА Регнум. Общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google достигла суммы в 1,81 дуодециллиона рублей (единица с 39 нулями). Об этом сообщили РБК два осведомлённых источника. Отмечается, что это долг корпорации на 15 января за неисполнение требования восстановить аккаунты российских медиа на YouTube.

Gianluca Cogoli Штаб-квартира компании Google

В 2020 году «Царьград» и РИА ФАН подали иски к Google LLC, Google Ireland и ООО «Гугл» с требованием восстановить заблокированные аккаунты на YouTube. В 2021 году суд обязал Google восстановить доступ, но корпорация не исполнила решение. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тыс. рублей, удваиваясь каждую неделю.

Позже присоединились телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК, «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал» и ИП Симоньян М. С., представляющий YouTube-канал Маргариты Симоньян.

В октябре 2024 года сумма долга составляла 2 ундециллиона рублей (единица с 36 нулями).

Капитализация материнской корпорации Google Alphabet на бирже NASDAQ по состоянию на 28 января 2025 года составляла 2,4 трлн долларов. Компания сообщала о текущих юридических вопросах в России, включая закрытие счетов подсанкционных лиц и штрафы за блокировку аккаунтов, но считает, что это не повлияет на её деятельность.

После начала спецоперации корпорация Google приостановила деятельность в России и перевела сотрудников в другие страны. В апреле 2022 года Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и счета ООО «Гугл» на сумму 500 млн рублей по иску «ГПМ Развлекательное телевидение». В июне «Гугл» объявила о банкротстве, в октябре 2023 года компания была признана банкротом.

В реестр кредиторов были включены требования «Царьграда» на сумму 32,7 млрд рублей, подтвержденные Верховным судом в августе 2024 года. Остальные телеканалы управляющий квалифицировал как текущих кредиторов, требования которых погашаются раньше реестра, а неустойки продолжают начисляться.

«Фонд православного телевидения» подал иски в суды более десяти стран, включая Турцию, Испанию, ЮАР, Сербию и Алжир, с требованием арестовать местные активы Google. Разбирательства продолжаются, за исключением ЮАР, где активы были арестованы летом 2024 года. Google обратилась в суд Англии с требованием запретить российским ТВ-компаниям предъявлять претензии за пределами США и Британии. Суд поддержал это требование 22 января.

В декабре 2024 года «Фонд православного телевидения» подал заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с обвинениями Alphabet в неисполнении обязательств по раскрытию информации о финансовых обязательствах перед российскими телеканалами.

Исполнение судебных решений зависит от национального законодательства и международных соглашений, пояснила руководитель практики «Цифровое и IT-право» Екатерина Соколова. Признание решения английского суда потребует отдельной судебной процедуры в России, что «сложно представить с учётом текущего развития событий». Запрет английского суда может приостановить судебные процессы по исполнению решения российского суда.

Советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин считает, что российские суды не связаны решением Высокого суда Англии. Российское законодательство не предусматривает автоматического признания или исполнения решений иностранных судов без соответствующей процедуры признания.

Как сообщало ИА Регнум, адвокат, специалист в области IT Игорь Баранов считает, что в случае, если корпорация Google будет участвовать в судебном процессе, количество нулей в итоговой задолженности может быть уменьшено. Штрафные санкции в чистом виде обжаловать будет нельзя, но если компания захочет исполнить данное судебное решение и оплатить штрафы, которые были начислены, то теоретически возможность уменьшения суммы могла бы присутствовать, предположил эксперт.

Мировой судья судебного участка Nº 235 города Москвы оштрафовал компанию Google на 8 млрд рублей за уклонение от исполнения административного наказания — уплаты других штрафов. Об этом 14 января сообщила объединённая пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.