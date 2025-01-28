Кстово, Нижегородская область, 29 января, 2025, 02:24 — ИА Регнум. Украинские беспилотники ночью 29 января были уничтожены в Нижегородской области. При отражении атаки обломки одного из БПЛА вызвали возгорание на предприятии в Кстовской промзоне, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника», — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пожарные ликвидируют возгорание.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года четыре сотрудника пожарной части в городе Дзержинске Нижегородской области получили осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на промзону. После оказания помощи пострадавших отпустили домой.

Смоленская область ночью 29 января 2025 года подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Один из вражеских дронов поразили при попытке нападения на ядерный объект. В результате отражения атаки разрушений не зафиксировали, никто не пострадал, уточнил губернатор региона Василий Анохин.

Также ночью 29 января в Торопецком районе Тверской области российские дежурные средства ПВО обезвредили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Через несколько минут, по данным властей, в районе Андреаполя было сбито ещё несколько беспилотников. Пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет.