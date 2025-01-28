Тверь, 29 января, 2025, 02:11 — ИА Регнум. Украинские формирования ночью 29 января атаковали Тверскую область. Силами ПВО было нейтрализовано более десятка беспилотников ВСУ.

Беспилотник

По информации губернатора региона Игоря Рудени, российские военные отразили атаку уже 14 беспилотников самолётного типа над Торопецким районом.

О последствиях падения обломков на землю пока не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, ночью 29 января над Тверской областью дежурные средства противовоздушной обороны РФ обезвредили шесть украинских беспилотников. БПЛА уничтожили в Торопецком районе.

Спустя несколько минут власти Тверской области сообщили, что в районе Андреаполя было сбито ещё несколько беспилотных летательных аппаратов.

Российские войска за прошедшие сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов, цехов производства, складов хранения беспилотников и безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины.