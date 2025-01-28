Смоленск, 29 января, 2025, 02:08 — ИА Регнум. Территория Смоленской области ночью 29 января подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Один из вражеских дронов поразили при попытке нападения на ядерный объект, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«По предварительной информации, один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики», — написал глава области в Telegram-канале.

В результате отражения атаки разрушений не зафиксировали, никто не пострадал.

Жителей призвали избегать открытых пространств, а при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним, а сразу информировать экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 29 января в Торопецком районе Тверской области дежурные средства противовоздушной обороны РФ обезвредили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Спустя несколько минут, по данным властей, в районе Андреаполя было сбито ещё несколько беспилотников. Пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет.

Согласно сводке Минобороны от 28 января, российские войска за прошедшие сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов, цехов производства, складов хранения беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России. В общей сложности за сутки они атаковали скопления личного состава и техники ВСУ в 152 районах.