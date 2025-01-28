Тверь, 29 января, 2025, 01:48 — ИА Регнум. Ночью 29 января над Тверской областью дежурные средства противовоздушной обороны РФ обезвредили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«По предварительным данным пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет», — приводит слова Рудени Telegram-канал пресс-службы областного правительства.

Беспилотники уничтожили в Торопецком районе. На месте работают оперативные службы. Ситуация находится на контроле губернатора.

Спустя несколько минут власти Тверской области сообщили, что в районе Андреаполя было сбито ещё несколько беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 27 января российские военные сбили 32 украинских беспилотника над пятью регионами страны. наиболее массированному налёту подверглась Воронежская область — там поразили 15 вражеских БПЛА. Ещё 11 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, четыре над Курской, по одному над Орловской и Тверской областями.

ВС России сбили пять украинских беспилотников над территорией Смоленской области утром 28 января. Губернатор региона Василий Анохин уточнил, что вражеские дроны уничтожили на подлёте к Смоленску, попытка атаки пресечена силами ПВО и РЭБ Минобороны РФ. Никто не пострадал. Налёт украинских беспилотников на Смоленскую область стал четвёртым с начала месяца.