Минск, 29 января, 2025, 01:45 — ИА Регнум. Ситуация на границе Белоруссии и Украины находится под контролем, и есть тенденция к её нормализации. Об этом заявил журналистам Sputnik пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Белоруссии и Украины

По его словам, вблизи границы с республикой находится около 15 тыс. украинских силовиков, в их числе ВСУ, национальная гвардия, полиция и территориальная оборона.

«Ситуация контролируется, пограничные службы выполняют свои задачи в усиленном режиме, сохраняют бдительность», — пояснил Бычковский.

Он отметил, что в последнее время на границе в основном находятся пограничные отряды Украины, которые ведут себя спокойно и профессионально. По его словам, до середины 2024 года белорусская сторона фиксировала угрозу переноса диверсионно-террористической деятельности на территорию Белоруссии.

«Были случаи нарушения государственной границы со стороны соседнего государства людьми в форме, заходы на нашу территорию, порча пограничных знаков. Таких провокаций было около 40», — добавил представитель Погранкомитета.

Также были обнаружены попытки создания тайников с оружием и взрывчатыми веществами на территории Белоруссии.

Бычковский также напомнил, что с начала спецоперации фиксировались случаи приближения к государственной границе различных вооружённых формирований в неизвестной форме, экипировке и без знаков различия.

«Можно предположить, что это точно не пограничники, а люди, которые не понимали, что такое нарушение границы и пограничный инцидент», — заключил он.

Однако в последнее время подобных провокаций белорусская сторона не фиксировала, в том числе и в дни проведения выборов президента республики.

Как сообщало ИА Регнум, белорусский лидер Александр Лукашенко 26 января заявлял, что белорусско-украинская граница напичкана войсками со стороны Украины. Президент пояснил, что журналисты собирались снять репортаж на границе с Украиной и обнаружили с украинской стороны большое количество военных.

В августе 2024 года Лукашенко проинформировал о размещении Киевом на границе с Белоруссией более 120 тыс. военных. Он отметил, что граница заминирована «как никогда», поэтому ВСУ в случае нападения на Белоруссию перейдут её только с огромными потерями.

10 августа президент Белоруссии предупредил Украину об ответе на любые провокации со стороны Киева. Он добавил, что дал министерству обороны и Генеральному штабу Вооружённых сил республики поручения провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надёжно обеспечить безопасность государства.