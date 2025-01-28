Москва, 29 января, 2025, 01:26 — ИА Регнум. В Африке вновь обостряется конфликт, который три десятка лет назад привёл к смерти миллионов людей. В последние дни ситуация резко ухудшилась, и это затронуло интересы крупных международных компаний, добывающих в этом регионе ключевые минералы для мировой электроники. Об этом написал «Взгляд».

Иван Шилов ИА REGNUM Жители Конго

Демократическая Республика Конго (ДР Конго) разорвала дипломатические отношения с Руандой. Глава МИД Тереза Вагнер назвала события «объявлением войны».

На данный момент известно, что группировка «Движение 23 марта» (М23), состоящая из этнических тутси, при поддержке руандийской армии вошла в город Гома, столицу провинции Северное Киву. Конголезский губернатор погиб в бою, армия ДР Конго разбегается, бросает технику, местное население уходит вглубь страны. Потери понесли миротворческие силы ООН.

МИД РФ осудил эскалацию боевых действий.

Все происходящее на экваторе — не случайность. В 1998 году здесь началась Великая африканская война, унесшая от 5 до 6 млн жизней.

В этом конфликте в той или иной форме были задействованы две трети государств Чёрной Африки. Мировая экономика испытывала трудности из-за того, что территории, богатые стратегическим сырьём, таким как колтан, который необходим для производства компьютеров и мобильных телефонов, переходили из рук в руки. 80% мировых залежей колтана расположены в ДР Конго, так что проблемы тутси быстро становятся вселенской головной болью, написали авторы издания.

Руанда и тутси несколько раз «выносили» Конго и даже навязывали свою власть.

Как сообщало ИА Регнум, особую роль и место в Африке занимает Демократическая Республика Конго, вторая по площади территории страна континента с населением 77 миллионов человек. 50 лет эту страну раздирают войны, государственные перевороты и гражданские конфликты, наиболее кровавым из которых стала Великая африканская война 1998–2002 гг., вовлечёнными в той или иной степени в неё стали около 20 государств и вооружённых группировок. Война и её последствия унесли жизни 5,4 миллиона людей. Одной из основных причин конфликта в ДРК, помимо межэтнических противоречий, усугубленных геноцидом в соседней Руанде, стало стремление иностранных государств завладеть минеральными ресурсами ДР Конго.

Она обладает более чем половиной разведанных запасов урана в мире, 70% мировых залежей колтана (колумбит-тантала), а также колоссальными запасами меди, кобальта, кадмия, золота, алмазов, серебра, цинка, марганца, олова, малахита, железной руды, бокситов, каменного угля и нефти. Без колтана, к примеру, невозможно производство аккумуляторов для современной электроники. Чтобы понять важность этого материала, вот список компаний, являющихся главными потребителями колумбит-тантала: Sharp, Philips, Canon, Apple, Panasonic, Sony, Nokia, Samsung, Bayer, Motorola. Что ещё интереснее, около 50% ВПК США зависит от импорта тантала из ДРК.