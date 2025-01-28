Баку, 29 января, 2025, 01:15 — ИА Регнум. Посла РФ в Баку Михаила Евдокимова пригласили в министерство иностранных дел Азербайджана из-за связанных с авиакатастрофой вблизи Актау публикаций в российской прессе. Об этом 28 января сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Отмечается, что ряд публикаций в Баку расценили как «дезинформационные».

Кроме того было указано, что стали известны результаты предварительного расследования крушения самолёта, принадлежащего авиакомпании Azerbaijan Airlines, проведена работа по завершению расследования.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря 2024 года самолёт Embraer 190 компании AZAL, следовавший рейсом Баку — Грозный, разбился в трёх километрах от аэропорта Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту, было 16 граждан РФ, смогли спастись девять из них. В связи с крушением лайнера AZAL в Актау была назначена комплексная экспертиза, подтвердила 15 января пресс-служба Следственного комитета РФ. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

Президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принёс извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал дождаться официальных результатов расследования. Он подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения являются доверительными, Москва и Баку могут решать между собой любые вопросы, в том числе международные инциденты, включая авиакатастрофу под Актау.

Россия лишь транслирует позицию из переговоров пилотов и не отрицает внешнее воздействие на самолёт. Именно пилоты заявляли про столкновение с птицами.