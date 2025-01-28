Москва, 29 января, 2025, 00:42 — ИА Регнум. Руслан Цаликов, который занимал должность первого заместителя министра обороны с декабря 2015 года по июнь 2024 года, дал показания, касающиеся действий другого бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчинённого Антона Филатова — экс-гендиректора компании «Оборонлогистика», подведомственной Минобороны. Об этом сообщил ТАСС адвокат Иванова Денис Балуев.

Василий Иванов ИА REGNUM Руслан Цаликов

Представитель защиты уведомил, что Цаликов дал показания по уголовному делу в отношении Иванова и Филатова об особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

«Действительно, Руслан Цаликов допрошен по уголовному делу и является свидетелем обвинения», — сказал Балуев.

Цаликов в ходе допроса дал показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях.

Предварительные слушания назначены на 29 января в Хамовническом суде Москвы. Они будут закрытыми.

Как сообщало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля 2024 года. Его подозревают в получении взятки в размере 1,2 млрд рублей. По данным следствия, бывший замглавы Минобороны вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО.

Сам Иванов не признаёт вину. Его счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Также арестованы счета членов его семьи. 24 сентября стало известно, что в рамках дела экс-замминистра наложен арест на имущество стоимостью 82,5 млн рублей.

Следствие установило, что фигурант распределял деньги, полученные преступным путём, на счета членов семьи и знакомых. В материалах дела уточняется, что Иванов переоформлял имущество на близких, чтобы скрыть участие в коррупционных схемах.

Кроме того, Басманный суд 17 декабря продлил арест Тимуру Иванову до 23 марта. Также на три месяца продлили арест второму фигуранту — предпринимателю Сергею Бородину.

В рамках расследования суд арестовал два ретроавтомобиля: американский лимузин Packard 1942 года выпуска и Opel Admiral 1939 года выпуска. Также суд арестовал катер и 23 автомобиля Иванова.

Сотрудники СК РФ изъяли в доме Тимура Иванова более 30 единиц огнестрельного оружия. Всё оружие отправлено на баллистическую экспертизу.