Самара, 29 января, 2025, 00:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Самарскую область провёл 28 января встречу с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.

Вячеслав Федорищев Владимир Путин в Самарской области

Путин в начале разговора предложил главе высказать свои вопросы и пожелания.

«Мы с вами уже полдня вместе, но тем не менее, если есть какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, я слушаю», — сказал президент.

Федорищев поблагодарил главу государства за поддержку и внимание к участникам СВО, за помощь «АвтоВАЗу».

Владимир Путин посетил производственную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти, где ознакомился с новинкой концерна — предсерийным автомобилем Lada Iskra. Президент также пообщался с сотрудниками предприятия и заверил, что во всём им будет поддержка.

Кроме того, Путин побывал на площадке научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (БАС) «Самара», где изучил процесс разработки, сборки и испытаний беспилотников. Также прошло совещание по развитию беспилотной авиации.

В ходе личной встречи с губернатор региона президент предложил обсудить вопросы, связанные с образованием и здравоохранением в Самарской области.

Вячеслав Федорищев должил, что до 2030 года в области построят 20 школ. Так, две школы уже достраиваются в Тольятти, еще три будут открыты за 5 лет.

Кроме того, в регионе появятся две больницы: по одной в Самаре и Тольятти.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Федорищев рассказал, что в Самарской области уже запущена региональная программа для бойцов и ветеранов СВО, созданная по образцу федеральной программы «Время героев». Выпускники смогут найти работу в том числе на важнейших предприятиях региона, в органах государственной и муниципальной власти, отметил губернатор.