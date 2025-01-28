Брюссель, 29 января, 2025, 00:02 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) решила ввести пошлины на сельскохозяйственную продукцию, азотные удобрения из России и Белоруссии. Соответствующее заявление опубликовала 28 января пресс-служба ЕК.

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«Сельскохозяйственная продукция, затронутая новыми тарифами, составляет 15% сельхозимпорта из России в 2023 году, который ещё не был подвержен повышенным тарифам. После принятия Советом весь сельскохозяйственный импорт из России будет подлежать тарифам ЕС. Целью предложения является снижение зависимости от импорта из России и Белоруссии», — уточнили в заявлении.

Отмечается, что импорт удобрений делает Евросоюз уязвимым для потенциальных принудительных действий со стороны России и представляет риск для продовольственной безопасности объединения.

Тарифы направят на поддержание роста внутреннего производства и индустрии удобрений ЕС, пострадавшей во время энергетического кризиса. При этом пошлины не затронут транзит сельхозпродукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.

Предложение будет рассмотрено Европарламентом и Евросоветом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Евросоюз утвердил «запретительные пошлины» на импорт зерна из России и Белоруссии, которые вступили в силу с 1 июля 2024 года. Речь идёт о повышении пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки.

Российские официальные лица неоднократно заявляли о способности страны справиться с санкционным давлением. Так, президент Владимир Путин отмечал, что антироссийские рестрикции принесли с собой новые возможности — для отечественных компаний открылись рынки сбыта.