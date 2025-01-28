Братислава, 28 января, 2025, 23:49 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сорвал переговоры по транзиту газа, направив протокол ещё не состоявшейся встречи премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Встреча должна была пройти в Давосе 21 января во время Всемирного экономического форума.

ИА Регнум Роберт Фицо, газ

«Зеленский прислал мне протокол встречи, который я должен был подписать. Встречи ещё не произошло, а уже был протокол этой встречи. В этом протоколе было написано всё то, что мы сделаем для Украины, включая поддержку членства в НАТО, о газе там не было ни строчки», — пояснил 28 января Фицо в разговоре с представителями партии SMER.

Премьер Словакии подчеркнул, что был готов переговорить с Зеленским в Давосе.

Как сообщало ИА Регнум, в этот же день Роберт Фицо заявил, что угроза снятия антироссийских санкций может повлиять на Зеленского в вопросе транзита газа. По словам Фицо, глава киевского режима понимает только так.

Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину 1 января. Причиной тому послужил отказ Киева продлевать соответствующее соглашение.

Роберт Фицо 12 января заявил, что Словакия в рамках работы технической группы по энергетике будет оказывать давление на Украину, чтобы восстановить транзит газа. Он добавил, что ситуация с остановкой транзита газа через Украину может негативно отразиться на конкурентоспособности Евросоюза в сравнении с США и Китаем.

Еврокомиссия продолжит вести переговоры с Украиной на тему возобновления транзита газа, к которым могут также подключить Венгрию и Словакию, написало агентство Reuters.