Вашингтон, 28 января, 2025, 23:45 — ИА Регнум. Военные США переправили из Израиля в Польшу почти 90 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые будут поставлены на вооружение ВСУ. Об этом стало известно из публикации американского новостного портала Axios, который ссылается на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Отмечается, что отправка дополнительных ракет на Украину была главным приоритетом для Пентагона. При этом почти сотня ракет — самая крупная поставка оружия из Израиля для ВСУ с момента начала спецоперации.

Портал также сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ещё с прошлого года вели переговоры об этих поставках.

При этом представитель Израиля заявил, что Россия знает о возвращении снятых с эксплуатации систем Patriot в США.

Отмечается, что оружие требует ремонта.

Как сообщало ИА Регнум, гранаты с кукурузной мукой поступили на вооружение в подразделения ВСУ. Об этом написал в Telegram-канале украинский журналист и экс-советник минобороны Юрий Бутусов.

В ноябре 2024 года украинские войска получили миномётные мины калибра 120 мм в огромных количествах, они оказались бракованными и «никуда не летят». Иногда даже застревают в стволе миномёта. Эпическое видео выложил в Сеть украинский журналист-расследователь Юрий Николов, после чего начался скандал вокруг министерства обороны, которое и разместило заказ на производство на заводе госкомпании «Украинская оборонная промышленность».

Была поспешно отозвана партия в 100 тыс. мин. Новое производство и отправка партии снарядов займут два-три месяца. Однако, как утверждал Юрий Бутусов, другие партии уже разошлись в войска, и масштаб катастрофы оценить трудно.