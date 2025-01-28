Москва, 28 января, 2025, 23:17 — ИА Регнум. Российский шахматист 14-летний Давид Ахмедов обыграл 16-го чемпиона мира норвежца 34-летнего Магнуса Карлсена в онлайн-турнире «Титульный вторник».

Lennart Ootes Магнус Карлсен

Подросток играл белыми и обыграл Карлсена во втором туре.

Карлсен был чемпионом мира по шахматам с 2013 по 2023 год. Он отказался потом защищать свой титул, на данный момент чемпионом является Гукеш Доммараджу из Индии.

Давид Ахмедов пока не входит в список «100 лучших шахматистов мира», а вот норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен считается признанным лидером современных шахмат.

Как сообщало ИА Регнум, Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода. Нарушение состояло в том, что шахматист пришёл на турнир в джинсах вместо классических брюк.

Сам Карлсен в интервью норвежскому изданию NRK заявил, что не хочет иметь с Международной шахматной федерацией (FIDE) ничего общего. Он принёс извинения зрителям, добавив, что для кого-то это может быть глупым принципом, но для него это не забавная ситуация.

Решение FIDE допустить шахматистов из России до юношеских турниров и соревнований для игроков с ограниченными возможностями является шагом вперёд. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков.

В сентябре 2024 года генеральная ассамблея федерации проголосовала против полноценного допуска россиян и белорусов к турнирам. При этом она допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.