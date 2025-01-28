Сенатор от Архангельской области досрочно сложил полномочия
Член Совфеда Некрасов досрочно сложил полномочия по собственному желанию
Москва, 28 января, 2025, 23:11 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации (СФ) по регламенту и организации парламентской деятельности Александр Некрасов досрочно сложил полномочия. Он написал заявление по собственному желанию, заявил 28 января глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
«Некрасов написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию», — уточнил Тимченко «РИА Новости».
Срок окончания полномочий Некрасова — сентябрь 2025 года. В верхней палате парламента сенатор представлял исполнительный орган государственной власти Архангельской области.
Вопрос о досрочном сложении полномочий Некрасова законодатели рассмотрят на пленарном заседании в среду, 29 января, заключил Тимченко.
Как сообщало ИА Регнум, в июне 2024 года сенатор от Белгородской области Евгений Савченко также досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Он в течение 27 лет, с 1993 по 2020 год, занимал должность губернатора региона. После ухода с этого поста работал в Совете Федерации. Полномочия Савченко должны были завершиться в сентябре 2025 года.