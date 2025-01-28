Москва, 28 января, 2025, 23:11 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации (СФ) по регламенту и организации парламентской деятельности Александр Некрасов досрочно сложил полномочия. Он написал заявление по собственному желанию, заявил 28 января глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

«Некрасов написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию», — уточнил Тимченко «РИА Новости».

Срок окончания полномочий Некрасова — сентябрь 2025 года. В верхней палате парламента сенатор представлял исполнительный орган государственной власти Архангельской области.

Вопрос о досрочном сложении полномочий Некрасова законодатели рассмотрят на пленарном заседании в среду, 29 января, заключил Тимченко.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2024 года сенатор от Белгородской области Евгений Савченко также досрочно сложил полномочия по собственному желанию. Он в течение 27 лет, с 1993 по 2020 год, занимал должность губернатора региона. После ухода с этого поста работал в Совете Федерации. Полномочия Савченко должны были завершиться в сентябре 2025 года.