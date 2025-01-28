Вашингтон, 28 января, 2025, 23:06 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп вновь обратил внимание на СМИ, с которыми у него не складываются отношения. В этот раз президент прошёлся по журналисту CNN, оскорбил его в своём посте в соцсети Truth Social.

ИА Регнум Трамп ликует

По мнению Трампа, у репортёра Джима Акосты — проблемы, он его считает «нечестным, лузером и мерзким типом». Он порадовался, что журналиста перевели на ночные новости — в «долину смерти».

«Хорошие новости! Говорят, он собирается уволиться, что ещё лучше. Джим — капитальный лузер, который облажается, где бы ни оказался», — написал Трамп.

Дональд Трамп давно открыто конфликтует с журналистами, некоторые СМИ он целиком называет «фейковыми», другие предлагает закрыть. Продемократический канал CNN входит в число самых нелюбимых для нынешнего президента.

Акоста до этого написал в соцсетях, что увольняется после 18 лет работы, заявив, что «преклоняться перед тираном» не будет.

Как сообщало ИА Регнум, образ США подаётся миру телекомпанией CNN в искажённом виде, заявлял в 2018 году Трамп в Twitter. Президент не раз критиковал деятельность канала CNN, который во время кампании 2016 года по выборам публиковал материалы против него. С журналистом Джимом Акостой был скандал, который вылился в судебный иск со стороны телекомпании.

Акосту какое-то время не пускали в Белый дом, когда Трамп там был первый раз главой.