Москва, 28 января, 2025, 23:00 — ИА Регнум. В российских регионах до конца 2025 года откроют пять филиалов Национального центра «Россия». Все площадки станут выставочными пространствами и местами проведения культурных мероприятий, образовательных программ, мастер-классов и творческих встреч, сообщается в Telegram-канале центра.

ИА Регнум Национальный центр «Россия»

«Филиалы Национального центра сохраняют наследие выставки «Россия». Одна из наших важных задач — передать знания и опыт регионам, чтобы они на местах создавали точки притяжения, которые будут удивлять и вдохновлять людей», — отметила гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

В регионах появятся экспозиции, посвящённые нацпроектам, а также вкладу местных жителей в развитие РФ, и многое другое.

До конца года филиалы откроют в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Рязанской области, Севастополе, Приморском и Красноярском краях.

Как сообщало ИА Регнум, после завершения работы выставки «Россия» на ВДНХ в Москве президент РФ Владимир Путин предложил сохранить её наследие, открыв филиалы в субъектах страны. В декабре 2024 года Путин обозначил ключевую задачу Национального центра «Россия» — продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей. По словам главы государства, сплочённость людей и вера в страну рождаются именно из общего понимания коренных, суверенных интересов России. Также глава государства поручил Национальному центру «Россия» подготовить понятный справочник с информацией о новых национальных проектах, их целях, этапах и результатах. Он пояснил, что люди должны знать о тех результатах, позитивных изменениях в жизни, которые можно увидеть и почувствовать.