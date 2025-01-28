Вашингтон, 28 января, 2025, 22:37 — ИА Регнум. В НАТО впервые октрыто сказали, что именно Россия якобы готовит убийство главы крупнейшего производителя оружия в Европе — немецкой компании Rheinmetall — Армина Паппергера. Об этом заявил заместитель помощника генсекретаря НАТО Джеймс Аппатурай в ходе своего выступления в Европарламенте. Об этом написала Politico.

Zuma\TASS

Аппатурай отметил, что в последние годы в странах НАТО участились случаи диверсий, включая сходы поездов, поджоги и нападения на имущество политиков. Кроме того, были зафиксированы попытки организации заговоров, в том числе с целью убийства главы Rheinmetall Паппергера.

Зампомощника генсекретаря считает, что Россия вербует людей для своих заговоров через интернет, используя преступные группировки, неосведомлённую молодёжь и иностранцев. Цель этих действий — посеять панику и подорвать поддержку Украины.

На данный момент уже работает первый завод Паппергера на Украине, а в планах — строительство ещё трёх. Как сообщил в декабре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, второй завод будет запущен в ближайшее время.

Российская сторона неоднократно опровергала свою причастность к диверсиям в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, сложно серьёзно относиться к обвинениям, основанным на анонимных источниках, заявил 12 июля 2024 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы планах России ликвидировать Армина Паппергера. Он отметил, что подобная информация подаётся в стиле очередных фейков, поэтому не стоит серьёзно к ней относиться.

Американский телеканал CNN, ссылаясь на анонимные источники, без каких-либо доказательств обвинил Россию в планировании покушения на топ-менеджера. Такие данные американская разведка якобы получила ещё в начале 2024 года, после чего Вашингтон предупредил Берлин. Это будто бы помогло предотвратить покушение и обезопасило Паппергера.

Сам гендиректор заявил, что верит данным о якобы плане покушения на него. Вместе с тем Паппергер не пояснил, на основании чего сложилось его мнение. Глава концерна также отметил, что в Германии он находится под надежной защитой властей и всегда чувствует себя здесь в безопасности.

В конце апреля в немецком городе Хермансбурге подожгли летний дом Паппергера. По данным газеты Bild, преступление совершили левые экстремисты, которые опубликовали соответствующее заявление. Они обвинили его в том, что он наживается на украинском конфликте.

Концерн Rheinmetall строит на территории Украины четыре завода по производству оружия, включая танки. Глава компании Паппергер заявил, что к концу 2024 года на Украине появится «первая сверхсовременная боевая пехотная машина Lynx».

Если завод Rheinmetall по производству бронетехники будет построен на Украине, то он станет законной целью для России, предупреждала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

После запуска первого военного завода немецкого концерна Rheinmetall на Украине в октябре 2024 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал «праздничный салют».