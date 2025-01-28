Москва, 28 января, 2025, 22:22 — ИА Регнум. Украина практически полностью утратила собственный суверенитет и без финансовой поддержки Запада продержится не более двух месяцев. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Они и месяц не просуществуют, если прекратятся [западные] деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Всё, всё закончится через месяц, полтора, два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», — пояснил Путин в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент беседы был опубликован в Telegram-канале журналиста.

Для достижения мира западным спонсорам достаточно прекратить финансирование и поставку оружия Украине, добавил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, по словам Путина, переговоры с Украиной до отмены главой киевского режима Владимиром Зеленским указа о запрете на ведение такого диалога невозможны, они будут нелегитимны. Сейчас Зеленский сам является нелегитимным лидером и потому не может отменить собственный запрет, но при желании можно найти способ это сделать, отметил президент РФ.

Ранее Путин подчёркивал, что в украинской конституции нет указаний о продлении полномочий президента даже в условиях военного положения. Единственным легитимным органом власти на Украине является Верховная рада, утверждал глава государства.