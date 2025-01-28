Москва, 28 января, 2025, 21:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во вторник, 28 января, призвал как можно скорее открыть небо в РФ для гражданских беспилотников. На совещании по развитию беспилотной авиации он заявил, что этот вопрос является принципиально важным.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев/POOL

«Необходимо скорее, как говорят специалисты, открыть небо для гражданских беспилотников. При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в тех регионах, где это оправданно с точки зрения безопасности и где есть другие необходимые условия, стоит разрешить полёты гражданских беспилотников. Президент РФ призвал правительство подготовить к 30 апреля конкретные решения по данному вопросу.

Он рассказал, что в 2024 году производство гражданских БПЛА в России выросло в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Для беспилотной авиации необходима новая правовая база, добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в конце июня 2023 года правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года. В июле того же года Путин поручил утвердить национальный проект по беспилотникам.

Ранее президент пообещал поддержку разработчикам беспилотников. Он заявил, что этой задаче в военной промышленности уделяется большое внимание, а правительство уже рассматривает варианты помощи отрасли.