Путин призвал как можно скорее открыть небо для гражданских беспилотников
Москва, 28 января, 2025, 21:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во вторник, 28 января, призвал как можно скорее открыть небо в РФ для гражданских беспилотников. На совещании по развитию беспилотной авиации он заявил, что этот вопрос является принципиально важным.
«Необходимо скорее, как говорят специалисты, открыть небо для гражданских беспилотников. При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли», — сказал глава государства.
Путин добавил, что в тех регионах, где это оправданно с точки зрения безопасности и где есть другие необходимые условия, стоит разрешить полёты гражданских беспилотников. Президент РФ призвал правительство подготовить к 30 апреля конкретные решения по данному вопросу.
Он рассказал, что в 2024 году производство гражданских БПЛА в России выросло в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Для беспилотной авиации необходима новая правовая база, добавил Путин.
Как передавало ИА Регнум, в конце июня 2023 года правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года. В июле того же года Путин поручил утвердить национальный проект по беспилотникам.
Ранее президент пообещал поддержку разработчикам беспилотников. Он заявил, что этой задаче в военной промышленности уделяется большое внимание, а правительство уже рассматривает варианты помощи отрасли.