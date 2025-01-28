Москва, 28 января, 2025, 20:50 — ИА Регнум. Конфликт на территории Украины завершится через полтора-два месяца, если у Киева закончатся спонсорские деньги и «патроны», заявил во вторник, 28 января, в интервью журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин.

ИА Регнум

Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Они и месяц не просуществуют, если прекратятся [западные] деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Всё, всё закончится через месяц, полтора, два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», — сказал Путин.

Если у западных спонсоров Киева есть желание добиться мира, путь к этому прост — достаточно прекратить финансирование и поставки ВСУ, отметил президент, подчеркнув, что посылал соответствующие сигналы бывшему президенту США Джозефу Байдену.

Как передавало ИА Регнум, глава государства в ходе интервью также рассказал, что переговоры России и Украины начались сразу после старта специальной военной операции. Киев сначала отказывался от переговоров, но потом передумал, отметил Путин. Нарушив договорённости и выйдя из переговорного процесса, киевский режим ещё в 2022 году посылал Москве сигналы о том, что намерен воевать до последнего украинца, сказал глава государства.

Президент также заявил, что возобновлять переговоры с Украиной до того, как глава киевского режима Владимир Зеленский отменит свой указ о запрете на ведение такого диалога, невозможно — переговоры будут нелегитимны. При этом Зеленский сейчас сам является нелегитимным лидером и потому не может отменить собственный запрет, но при желании можно найти способ это сделать, сказал Путин.