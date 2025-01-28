Москва, 28 января, 2025, 20:42 — ИА Регнум. Советский и российский актёр театра, кино и сериалов Алексей Булатов умер в возрасте 76 лет. Соответствующая информация появилась 27 января на портале «Кино-театр. ру».

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«Алексей Алексеевич скончался вчера вечером. Он болел. У актёра была диагностирована онкология», — передаёт aif.ru со ссылкой на Московский детский музыкально-драматический театр «Поколение».

Булатов родился 5 ноября 1948 года, в 1974 году он окончил Школу-студию при МХАТ СССР им. Горького. Работал в Русском театре Еревана и Московском драматическом театре им. Пушкина. С 2008 года был участником труппы Московского драматического театра «Сопричастность».

Кроме того, актёр играл в кино и сериалах. Дебют Булатова состоялся в 1977 году в картинке «Жизнь Бетховена». Он также снимался в фильмах «До смерти красива», «Слуга Государев», «Когда цветет сирень», в сериалах «Дикий», «Молодёжка» и других. Суммарно актёр принял участие в 25 проектах.