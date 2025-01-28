Москва, 28 января, 2025, 20:41 — ИА Регнум. Переговоры России с Украиной начались сразу после старта специальной военной операции, рассказал во вторник, 28 января, в интервью журналисту Павлу Зарубину президент Владимир Путин.

Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Переговоры-то, собственно, начались у нас сразу после начала СВО. Изначально мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в ЛНР и ДНР не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда, и всё, на этом всё закончится. Никаких боевых действий, никакой войны», — сказал президент.

Руководители киевского режима сначала отклонили это предложение, потом приняли его, отметил Путин. Позднее переговоры переместились в Белоруссию, а затем в Стамбул, напомнил глава государства.

В ходе интервью президент также заявил, что возобновлять переговоры с Украиной до того, как глава киевского режима Владимир Зеленский отменит свой указ о запрете на ведение такого диалога, невозможно — переговоры будут нелегитимны. При этом Зеленский сейчас сам является нелегитимным лидером и потому не может отменить собственный запрет, но при желании можно найти способ это сделать, сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Путин вновь отметил, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он подчеркнул, что должны быть учтены законные интересы России.

Ранее Путин отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.