Москва, 28 января, 2025, 20:23 — ИА Регнум. Проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с депутатами Госдумы запустил стажировку для будущих парламентариев и госслужащих, сообщила ИА Регнум во вторник, 28 января, пресс-служба платформы.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Заявки подали более 1000 студентов. 32 участника из 13 регионов страны получили приглашение пройти стажировку в командах депутатов Марии Бутиной и Татьяны Буцкой.

Проект «Профразвитие» помогает молодым специалистам знакомиться с процессом трудоустройства, находить подходящие стажировки и получать поддержку при подготовке к ним. В качестве партнёров проекта выступают более 175 российских компаний и организаций, в том числе и Госдума.

«Проект «Профразвитие» формирует молодые кадры, готовые к вызовам времени. Мы помогаем участникам сделать уверенный шаг на пути к профессиональной самореализации: определиться с карьерными целями, установить связь с потенциальными работодателями, сформировать востребованные навыки и получить ценный опыт, который станет основой успешной карьеры в будущем», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор МУ «Сенеж» Андрей Бетин.

В команде депутата Буцкой студенты посещают заседания комитетов и мероприятия, готовят аналитические, информационные, новостные и справочные материалы, ведут деловую переписку, составляют протоколы и готовят резолюции, мониторят темы и события, готовят анонсы и интервью, отметила пресс-служба.

«Мне удалось познакомиться со стажёрами, и я была приятно удивлена их заинтересованностью и профессионализмом. Мы активно взаимодействовали, и я с удовольствием делилась своим опытом, с одной стороны, а с другой стороны, и свежий взгляд ребят был очень ценен для нашей работы. Сотрудничество с проектом «Профразвитие» платформы «Россия — страна возможностей» — это важная возможность для нас открывать новые таланты и двигаться вперёд, и мы открыты к дальнейшему взаимодействию», — сказала Буцкая.

В команде депутата Бутиной стажёры работают над созданием информационно-аналитических справок, переводами текстов и видеоматериалов, взаимодействуют с иностранными гражданами и международными СМИ.

«Оцениваю этот опыт как положительный и для ребят, и для нас самих. Мы всегда учимся друг у друга, и они тоже нам многое рассказали. Считаю, что подобный опыт очень нужен. Молодые люди познакомились с работой с обращениями, и многие из них, кто владеет иностранным языком, — с работой в международном комитете. Поэтому практику будем продолжать», — отметила Бутина.

Студенты также высоко оценили ход стажировки. Григорий Турбанов, студент Елецкого государственного университета, отметил, что приобрел массу полезных знаний и закрепил свои профессиональные навыки. Стажёр Данил Галанин из Татарстана рассказал, что проект помогает не только начать карьеру, но и осознать свои сильные стороны, открыть новые горизонты и получить поддержку от профессионалов.

Как передавало ИА Регнум, «Движение первых» провело ко Дню студенчества акцию «Старт в будущее», к которой присоединились более 200 тыс. участников, 400 вузов и 500 колледжей. Герой России, участник президентской программы «Время Героев», председатель правления «Движения первых» Артур Орлов назвал акцию хорошей возможностью познакомить студентов вузов с деятельностью активистов.