Мурманск, 28 января, 2025, 20:12 — ИА Регнум. Момент столкновения ледокола «50 лет Победы» и сухогруза в Карском море попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал 28 января Telegram-канал «112».

ПортНьюс

«Атомоход «50 лет Победы» приплыл на помощь судну «Ямал. Кречет», чтобы провести его сквозь льды, но всё пошло не по плану. Ледокол зацепил сухогруз левым бортом и получил повреждение обшивки», — сказано в подписи к видео.

Инцидент произошёл 26 января во время околки. Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал. Позже в «Атомфлоте» заверили, что системам жизнеобеспечения и реакторной установке ледокола ничего не угрожает. Мореходные качества корабля не утеряны.

Ледокол «50 лет Победы» (первоначальное название «Урал») спустили на воду 29 декабря 1993 года. После, в связи с отсутствием финансирования, его строительство было приостановлено. Финансирование было частично возобновлено в конце 1990-х годов.