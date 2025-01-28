Москва, 28 января, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Возможный запрет на поставки игровых консолей PlayStation и Xbox в Россию ускорит процесс импортозамещения и разработки отечественных игровых девайсов, заявил 28 января директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия», ведущий эксперт в области компьютерного спорта Александр Горбаченко.

Unsplash

«Вводя ограничения на поставки в Россию приставок PlayStation и Xbox, власти ЕС хотели бы замедлить развитие российской видеоигровой индустрии и киберспорта. Однако подобные рестрикции могут, наоборот, ускорить процесс импортозамещения», — сказал он.

Несмотря на введённые санкции, в РФ последние несколько лет наблюдается рост спроса на игровые консоли и приставки, отметил эксперт. Так, в 2023 году объём рынка видеоигровых приставок достиг 24 млрд рублей. При этом уровень продаж за год удвоился и достиг 1,3 млн устройств.

По информации «М. Видео-Эльдорадо», в первом квартале прошлого года продажи приставок увеличились на 70% в сравнении с аналогичным периодом за 2023 год. Всего концу 2024 года россияне купили более миллиона консолей на сумму почти 22,5 млрд рублей. Отказ от такого растущего рынка приведёт к серьёзным потерям для европейских экспортёров, добавил Горбаченко.

Он также напомнил, что практически вся импортная бытовая электроника попадает в РФ по схемам параллельного импорта через третьи страны.

Как передавало ИА Регнум, глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас 28 января заявила, что игровые консоли PlayStation и Xbox могут попасть в 16-й пакет антироссийских санкций ЕС. В Брюсселе полагают, что ВС России используют приставки для управления дронами.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства отечественных игровых приставок и консолей. Как ранее отмечал российский лидер, компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, а также воспитывать в людях традиционные ценности и «не квасной патриотизм».