Минск, 28 января, 2025, 19:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал постановление, согласно которому ставка утилизационного сбора в республике была выровнена в соответствии с российской. Об этом сообщает местное агентство БЕЛТА.

РИА Новости/Алексей Куденко

«Документом предусмотрен пересчёт ставок утилизационного сбора, уплачиваемого как физическими, так и юридическими лицами на производимые в Беларуси, а также ввозимые на территорию страны транспортные средства. А также выравнивание ставок утилизационного сбора со ставками, действующими в РФ с 1 января 2025 года, и уточнение порядка согласования приобретения транспортных средств», — указано в публикации.

Уточняется, что данное постановление вступит в силу через десять дней.

Как передавало ИА Регнум, с 1 января на 10-20% были проиндексированы ставки утилизационного сбора для автомобилей и спецтехники. Новые правила в области утилизационного сбора на автомобили и прицепы в России начали действовать с 1 октября. На первом этапе платёж в среднем подняли на 75–85%. Теперь ставку будут повышать каждый год с 1 января.

Замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов ранее подчёркивал, что утилизационный сбор — это разовый платёж и предлагаемая индексация не затрагивает те автомобили, которые уже находятся в эксплуатации в России.