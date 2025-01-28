Москва, 28 января, 2025, 19:32 — ИА Регнум. Западу следует рассматривать заявления Тегерана по поводу выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как предупредительный сигнал. Об этом заявили в МИД России.

«Высказывания иранских представителей необходимо анализировать и объективно оценивать как предупредительный сигнал в контексте тех угроз, которые отдельные игроки на международной арене пытаются ему создать, в том числе открыто рассуждая о нанесении военных ударов по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры», — указали в ведомстве.

В российском министерстве отметили, что Иран выполняет все требования договора, а также назвали курс на «выталкивание» исламской республики из ДНЯО деструктивным.

В октябре 2024 года Иран уже грозился выйти из ДНЯО на фоне ожидания удара со стороны Израиля. 9 октября группа из 39 иранских депутатов обратилась в Высший совет национальной безопасности страны с просьбой разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы со стороны Израиля.

В тот же день в беседе с ИА Регнум эксперт по вопросам Ближнего Востока Семён Багдасаров отметил, что решение о создании ядерного оружия в Иране давно назрело. Иран задумался о создании ядерного оружия ещё год назад, когда военное крыло ХАМАС совершило атаку на Израиль, сказал эксперт. По его словам, возможности для создания собственного ЯО у Ирана есть.