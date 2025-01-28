Тольятти, Самарская область, 28 января, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Чиновники и сотрудники госкомпаний должны пересесть на российские автомобили, заявил во вторник, 28 января, президент Владимир Путин.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Ранее данное по этому вопросу поручение пока не выполнено, работу нужно довести до конца, сказал глава государства в ходе общения с сотрудниками «АвтоВАЗа» в Тольятти.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено. (…) Что касается госкомпаний, и здесь нужно довести дело до конца, чтобы все пересаживались на отечественные машины», — заявил Путин.

Трудность состоит в определении того, как считать уровень локализации, сказал президент. Он уточнил, что специалисты продолжают работу над составлением критериев, и подчеркнул, что лично занимается этим вопросом.

Как передавало ИА Регнум, посещением «АвтоВАЗа» Путин начал свою рабочую поездку в Самарскую область. Главе государства показали предсерийный автомобиль «Лада Искра», производство которого начнётся в апреле.

В ходе общения с работниками «АвтоВАЗа» президент напомнил, что многие предрекали заводу крах, но этого не произошло. Напротив, растёт и производительность труда, и количество выпускаемых автомобилей, отметил глава государства.

В августе 2023 года Путин отмечал, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Президент рассказал, что руководители ряда министерств и ведомств предлагали продолжить закупки автомобилей иностранного производства для своих нужд, но он ответил отказом.