Путин потребовал пересадить чиновников на отечественные авто
Тольятти, Самарская область, 28 января, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Чиновники и сотрудники госкомпаний должны пересесть на российские автомобили, заявил во вторник, 28 января, президент Владимир Путин.
Ранее данное по этому вопросу поручение пока не выполнено, работу нужно довести до конца, сказал глава государства в ходе общения с сотрудниками «АвтоВАЗа» в Тольятти.
«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено. (…) Что касается госкомпаний, и здесь нужно довести дело до конца, чтобы все пересаживались на отечественные машины», — заявил Путин.
Трудность состоит в определении того, как считать уровень локализации, сказал президент. Он уточнил, что специалисты продолжают работу над составлением критериев, и подчеркнул, что лично занимается этим вопросом.
Как передавало ИА Регнум, посещением «АвтоВАЗа» Путин начал свою рабочую поездку в Самарскую область. Главе государства показали предсерийный автомобиль «Лада Искра», производство которого начнётся в апреле.
В ходе общения с работниками «АвтоВАЗа» президент напомнил, что многие предрекали заводу крах, но этого не произошло. Напротив, растёт и производительность труда, и количество выпускаемых автомобилей, отметил глава государства.
В августе 2023 года Путин отмечал, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Президент рассказал, что руководители ряда министерств и ведомств предлагали продолжить закупки автомобилей иностранного производства для своих нужд, но он ответил отказом.